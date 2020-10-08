По итогам очередных торгов белорусский рубль окреп по отношению ко всем трем основным валютам, сообщается на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0074 и теперь оценивается в BYN 3,0743.
Доллар стал дешевле на BYN 0,0075 и сейчас стоит BYN 2,613.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0022 до BYN 3,3526 за сотню.
Вчера доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал.
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Белорусский рубль окреп к трем основным валютам
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович