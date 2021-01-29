На последних торгах на этой неделе белорусский рубль ослаб к трем основным валютам, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,0087 до BYN 3,1798.
Доллар вырос на BYN 0,0034 и теперь оценивается в BYN 2,6262.
А российский рубль стал дороже на BYN 0,0096 и сейчас стоит BYN 3,4458 за сотню.
Вчера доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
Опубликовано:
387
Белорусский рубль 29 января ослаб к трем основным валютам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович