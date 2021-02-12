По итогам последних торгов на этой неделе белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Новые курсы появились на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро окреп на BYN 0,0106 и сейчас стоит BYN 3,1355.
Доллар вырос на BYN 0,0138 до BYN 2,5886.
Российский рубль стал дороже на BYN 0,0035 и теперь оценивается в BYN 3,4964 за сотню.
Вчера евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.
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Белорусский рубль 12 февраля ослаб к трем основным валютам
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