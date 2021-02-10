По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0166 и сейчас стоит BYN 3,1256.
Доллар упал на BYN 0,0214 до BYN 2,5783.
Российский рубль стал дешевле на BYN 0,0191 и теперь оценивается в BYN 3,4912 за сотню.
Кстати, на торгах 9 февраля на бирже наблюдалась та же ситуация: белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
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Белорусский рубль 10 февраля укрепился к трем основным валютам
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович