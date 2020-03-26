Белорусский режиссер Дарья Жук снимет сериал про маньяка-таксиста из Хакасии

Проект основан на реальной истории Дмитрия Лебедя. На протяжении пяти лет он насиловал и убивал девушек в городе Абакане и его окрестностях. Своих жертв он заманивал в автомобиль, притворяясь таксистом.В 2013 году Лебедь силой затащил в машину 18-летнюю девушку, а затем изнасиловал и пытался задушить. Однако ей удалось ткнуть маньяка большим пальцем в глаз, благодаря чему она сбежала. В 2014-м Лебедь едва не изнасиловал 33-летнюю женщину, но она также смогла убежать.В 2015-м преступник убил 27-летнюю женщину, останки которой обнаружили только спустя два года. У нее осталось двое детей — пяти и полутора лет. В том же году маньяк напал на 28-летнюю женщину на седьмом месяце беременности. Она смогла вырваться из автомобиля и обратилась в полицию Усть-Абаканского района. В возбуждении уголовного дела ей отказали, хотя признались, что таксиста в насилии обвиняют не в первый раз.Через год еще одна женщина написала заявление в полицию на таксиста, но ее тоже опять не приняли всерьез. Осенью 2017 года таксист изнасиловал 24-летнюю девушку, затем убил и снял с трупа ювелирные украшения. Сценарий написан на основе материала проекта «Холод» Таисии Бекбулатовой.Главной героиней «Мерзлой земли» выступит гражданская супруга Лебедя, Стелла Комиссарова. Она желает нормальной жизни, семью и счастья. В течение восьми серий зрители увидят, как это приводит к отрицанию и меняет ее восприятие действительности, отметил продюсер Александр Роднянский. По его словам, «Мерзлая земля» не будет типичной историей про маньяка-убийцу. Создатели не станут эксплуатировать страдания жертв и постараются выразить в своем сериале их позицию.Проект презентуют на питчинге в рамках международного фестиваля Series Mania, который состоится с 25 марта по 7 апреля — в этом году онлайн из-за пандемии коронавируса.