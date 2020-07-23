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Белорусский республиканский союз молодежи презентовал мобильное приложение «Голосую!»

Сервис поможет узнать адрес своего избирательного участка и телефоны для связи с избиркомами. Кнопка «Построить маршрут» перенаправит в Google или Yandex-карты и проложит оптимальные варианты маршрута пешком, на общественном транспорте и такси. 


На отдельной вкладке размещены биографии кандидатов. Нажав на кнопку «Новости», пользователь найдет актуальную информацию о ходе предвыборной кампании. Добавили разработчики и раздел «Обратная связь». Программа доступна для скачивания в операционных системах Android и iOS.




Авторы-разработчики приложения – студенты 4-го курса факультета компьютерных сетей и систем Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Владымцев, Егор Голубев и Юрий Скробат. В прошлом году Вадим участвовал в создании аналогичного сервиса к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания. В этом году ему предложили поработать над новой версией приложения:

Собрал команду из своих друзей, и уже в марте приступили к работе. Мы постарались учесть все технические ошибки и проблемы прошлогодней версии сервиса и подготовили серьезный продукт.





Планируется, что по завершении нынешней избирательной кампании приложение изменит формат и будет называться «Мой депутат». Любой желающий сможет найти информацию о депутате Палаты представителей Национального собрания своего избирательного округа: биографию, график личного приема, контактные данные.






Презентация мобильного сервиса состоялась сегодня во время открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра» молодежи с председателем Центральной избирательной комиссии Лидией Ермошиной. Она выразила благодарность ректорату БГУИР, студентам вуза и первому секретарю Минского городского комитета БРСМ, депутату Палаты представителей Национального собрания Сергею Клишевичу.

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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