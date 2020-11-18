Белорусский профсоюз работников здравоохранения с марта по ноябрь текущего года оказал безвозмездную (спонсорскую) помощь 194 медицинским учреждениям и организациям страны, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.
Областные, минская городская организация, республиканский комитет, а также ряд первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников здравоохранения оказали помощь более чем на 465 тысяч рублей.
Полученные от профсоюзных организаций деньги учреждения здравоохранения использовали для приобретения средств коллективной и индивидуальной защиты, создания безопасных условий труда для медработников.
Всего с марта этого года для минимизации неблагоприятных последствий пандемии COVID-19, в том числе профессиональных рисков для медиков, из фонда помощи (профсоюзной кассы взаимопомощи) Белорусский профсоюз работников здравоохранения выделил 4,61 миллиона рублей.
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Белорусский профсоюз работников здравоохранения в марте – ноябре оказал спонсорскую помощь более чем на 465 тысяч рублей
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович