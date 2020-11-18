Белорусский профсоюз работников здравоохранения в марте – ноябре оказал спонсорскую помощь более чем на 465 тысяч рублей

Областные, минская городская организация, республиканский комитет, а также ряд первичных профсоюзных организаций Белорусского профсоюза работников здравоохранения оказали помощь более чем на 465 тысяч рублей.Полученные от профсоюзных организаций деньги учреждения здравоохранения использовали для приобретения средств коллективной и индивидуальной защиты, создания безопасных условий труда для медработников.Всего с марта этого года для минимизации неблагоприятных последствий пандемии COVID-19, в том числе профессиональных рисков для медиков, из фонда помощи (профсоюзной кассы взаимопомощи) Белорусский профсоюз работников здравоохранения выделил 4,61 миллиона рублей.