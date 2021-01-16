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  2. Профсоюз работников здравоохранения инициировал страхование медиков от профессиональных рисков и противоправных действий третьих лиц

Профсоюз работников здравоохранения инициировал страхование медиков от профессиональных рисков и противоправных действий третьих лиц

Впервые введение такого механизма было предложено в феврале 2020 года на VIII съезде ФПБ.


Речь идет о страховании профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников, а также об обязательном страховании медицинских работников от противоправных действий третьих лиц.

Как отметили в профсоюзе, осуществление медицинской деятельности неизбежно сопряжено с риском причинения вреда жизни и здоровью пациентов в силу объективной невозможности полного предотвращения неблагоприятных реакций на медицинское вмешательство, а также всегда имеющейся вероятности непреднамеренных врачебных ошибок и упущений со стороны медицинского персонала. В связи с этим профсоюз выступил с инициативой введения профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников.

Министерство здравоохранения поддержало данную инициативу, и вопрос нашел отражение в проекте изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О здравоохранении". Это позволит на законодательном уровне закрепить такой механизм, как страхование профессиональных рисков.

Второй вопрос – страхование медицинских работников от противоправных действий третьих лиц.

 Мы ведем постоянный мониторинг ситуаций, когда медицинские работники получают травмы различной степени тяжести во время исполнения своих профессиональных обязанностей, стараемся своевременно на них реагировать и оказывать помощь в рамках своей компетенции. К сожалению, такие ситуации не единичны, и на законодательном уровне медицинские работники в таких случаях недостаточно защищены, – сообщили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

К настоящему моменту Правительству направлены предложения по страхованию медицинских работников от противоправных действий третьих лиц, перечни подразделений и категорий, подлежащих страхованию, и необходимые экономические расчеты для подготовки нормативного страхования. 

Страхование профессиональных рисков врачей широко распространено во Франции, странах Скандинавии и США. В Беларуси также имеется практика профессионального страхования работников разных сфер деятельности, которую, как отметили в профсоюзе, необходимо в ближайшее время распространить и в здравоохранении.
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