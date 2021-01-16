Профсоюз работников здравоохранения инициировал страхование медиков от профессиональных рисков и противоправных действий третьих лиц

Впервые введение такого механизма было предложено в феврале 2020 года на VIII съезде ФПБ.
Речь идет о страховании профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников, а также об обязательном страховании медицинских работников от противоправных действий третьих лиц.
Как отметили в профсоюзе, осуществление медицинской деятельности неизбежно сопряжено с риском причинения вреда жизни и здоровью пациентов в силу объективной невозможности полного предотвращения неблагоприятных реакций на медицинское вмешательство, а также всегда имеющейся вероятности непреднамеренных врачебных ошибок и упущений со стороны медицинского персонала. В связи с этим профсоюз выступил с инициативой введения профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников.
Министерство здравоохранения поддержало данную инициативу, и вопрос нашел отражение в проекте изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О здравоохранении". Это позволит на законодательном уровне закрепить такой механизм, как страхование профессиональных рисков.
Второй вопрос – страхование медицинских работников от противоправных действий третьих лиц.
– Мы ведем постоянный мониторинг ситуаций, когда медицинские работники получают травмы различной степени тяжести во время исполнения своих профессиональных обязанностей, стараемся своевременно на них реагировать и оказывать помощь в рамках своей компетенции. К сожалению, такие ситуации не единичны, и на законодательном уровне медицинские работники в таких случаях недостаточно защищены, – сообщили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.
К настоящему моменту Правительству направлены предложения по страхованию медицинских работников от противоправных действий третьих лиц, перечни подразделений и категорий, подлежащих страхованию, и необходимые экономические расчеты для подготовки нормативного страхования.
Страхование профессиональных рисков врачей широко распространено во Франции, странах Скандинавии и США. В Беларуси также имеется практика профессионального страхования работников разных сфер деятельности, которую, как отметили в профсоюзе, необходимо в ближайшее время распространить и в здравоохранении.
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Профсоюз работников здравоохранения инициировал страхование медиков от профессиональных рисков и противоправных действий третьих лиц
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