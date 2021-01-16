Профсоюз работников здравоохранения инициировал страхование медиков от профессиональных рисков и противоправных действий третьих лиц

Речь идет о страховании профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников, а также об обязательном страховании медицинских работников от противоправных действий третьих лиц.Как отметили в профсоюзе, осуществление медицинской деятельности неизбежно сопряжено с риском причинения вреда жизни и здоровью пациентов в силу объективной невозможности полного предотвращения неблагоприятных реакций на медицинское вмешательство, а также всегда имеющейся вероятности непреднамеренных врачебных ошибок и упущений со стороны медицинского персонала. В связи с этим профсоюз выступил с инициативой введения профессиональной ответственности отдельных категорий медицинских работников.Министерство здравоохранения поддержало данную инициативу, и вопрос нашел отражение в проекте изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О здравоохранении". Это позволит на законодательном уровне закрепить такой механизм, как страхование профессиональных рисков.Второй вопрос – страхование медицинских работников от противоправных действий третьих лиц.– сообщили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.К настоящему моменту Правительству направлены предложения по страхованию медицинских работников от противоправных действий третьих лиц, перечни подразделений и категорий, подлежащих страхованию, и необходимые экономические расчеты для подготовки нормативного страхования.Страхование профессиональных рисков врачей широко распространено во Франции, странах Скандинавии и США. В Беларуси также имеется практика профессионального страхования работников разных сфер деятельности, которую, как отметили в профсоюзе, необходимо в ближайшее время распространить и в здравоохранении.