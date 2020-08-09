«Белорусский прием традиционно шикарный, это самая гостеприимная страна в Содружестве» - генеральный секретарь Совета МПА СНГ

– Мы уже не первый раз присутствуем на выборах в Беларуси – и парламентских, и президентских – и каждый раз отмечаем для себя, что выборы организованы очень хорошо, – делится впечатлениями Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета МПА СНГ – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ. – Мы не получаем замечаний ни от участковых избирательных комиссий, ни от наблюдателя. Процесс голосования с самого утра идет хорошо, люди постоянно голосуют. Самое главное, что доступ обеспечен всему населению: если кто-то не может прийти на участок, избирательная комиссия готова выехать с урной на дом. Как мы знаем, даже есть возможность выехать к больным коронавирусом и дать им шанс проголосовать.

Рассказал Дмитрий Кобицкий и о своем личном отношении к нашей стране:

– Белорусский прием традиционно шикарный: нас с улыбкой встречают, обеспечивают доступ к документам и всему, что нас интересует, вопросов никаких не возникает. Радушный белорусский народ меня каждый раз удивляет, это, по-моему, самая гостеприимная страна в Содружестве. К сожалению, бываю здесь не так часто, как хотелось бы, но раз в год – это обязательно.