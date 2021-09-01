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  2. Белорусский пловец Владимир Изотов занял 4-е место на Паралимпиаде

Белорусский пловец Владимир Изотов занял 4-е место на Паралимпиаде

Белорусский пловец Владимир Изотов финишировал четвертым в финальном заплыве на дистанции 100 м брассом (класс SB12).


Ему не хватило совсем немного, чтобы попасть в тройку лидеров. Результат белоруса – 1 минута 7,11 секунды. Он уступил бронзу российскому пловцу Артуру Сайфутдинову. 

К слову, на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году результат Изотова на аналогичной дистанции был 1:06.82. 

Напомним, белорусские спортсмены на Паралимпиаде соревнуются в пяти видах спорта. На данный момент в медальном зачете Беларусь находится на 18-м месте. Всего наши паралимпийцы завоевали 7 наград (5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль). 
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Фото: РЕЙТЕР
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