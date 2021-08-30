Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебро Паралимпиады в Токио

Белорус показал время 1.01,96 и уступил только россиянину Богдану Мозговому, который выиграл с новым паралимпийским рекордом (1.01,65).Третье место по итогам заплыва занял австралиец Тимоти Ходж, преодолевший дистанцию за 1 минуту 2,16 секунды.На данный момент в активе белорусской команды шесть наград этой Паралимпиады: четыре золота, одно серебро и одна бронза. Четырежды на высшую ступень пьедестала почета поднялся пловец Игорь Бокий, который с учетом стартов в Лондоне и Рио-де-Жанейро стал уже 15-кратным победителем Паралимпиад. А бронзу Игр в японской столице в копилку нашей сборной принесла копьеметательница Елизавета Петренко.В общем медальном зачете Паралимпиады в Токио команда Беларуси занимает высокое 17-е место.