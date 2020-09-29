Данные меры послужили ответом на аналогичные действия со стороны наших балтийских соседей, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Комментарий касательно санкций опубликован в рамках заявления пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза на тему поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Литву.
– Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги, – уточнил представитель внешнеполитического ведомства.
Как пишет БЕЛТА, белорусская сторона составила санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии. В каждом из них находится примерно по 100 чиновников каждой страны, которым теперь запрещен въезд в Беларусь.
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Белорусский МИД составил санкционные списки по странам Балтии
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