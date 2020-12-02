Посол Беларуси в Японии Руслан Есин 1–3 декабря посещает префектуру Сага. Как рассказали корреспонденту sb.by в белорусской дипмиссии, с этой префектурой у нашей страны уже ведется двустороннее региональное взаимодействие.
«На встрече посла с мэром города Касима Хисатоси Хигути достигнута договоренность о начале совместной работы по налаживанию сотрудничества японского города с одним из городов Беларуси, а также об участии белорусских спортсменов в ежегодном региональном марафоне», – сообщили в дипмиссии.
В Касиме действует магазин-салон, где представлена продукция Оршанского льнокомбината. Красивые белорусские изделия изо льна можно приобрести как в самом магазине, так и заказать через интернет.
Это уже второй магазин японской компании NBR, возглавляемой Сёго Фурусавой, импортирующей продукцию белорусского ведущего экспортера.
– Во время посещения торгового объекта белорусского посла тепло приветствовала группа японских любителей льняных изделий. Кстати, особой популярностью пользуются дизайнерские льняные аксессуары для одежды, лицевые маски, а также элементы интерьера для квартир, – отметили в дипмиссии.
С председателем туристической ассоциации города Касима Юитиро Накамурой обсуждались возможности расширения использования белорусского льна в оформлении туристических объектов, в том числе экогостиниц. На сегодняшний день в качестве эксперимента в одном из туристических объектов города используются шторы, занавески, постельное белье и тапочки из льняных тканей белорусского производителя.
Также состоялись встречи Руслана Есина с представителями регионального бизнеса и СМИ.
Фото посольства Беларуси в Японии
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Белорусский лен приглянулся японцам
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