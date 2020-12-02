Белорусский лен приглянулся японцам

– сообщили в дипмиссии.В Касиме действует магазин-салон, где представлена продукция Оршанского льнокомбината. Красивые белорусские изделия изо льна можно приобрести как в самом магазине, так и заказать через интернет.Это уже второй магазин японской компании NBR, возглавляемой Сёго Фурусавой, импортирующей продукцию белорусского ведущего экспортера.– отметили в дипмиссии.С председателем туристической ассоциации города Касима Юитиро Накамурой обсуждались возможности расширения использования белорусского льна в оформлении туристических объектов, в том числе экогостиниц. На сегодняшний день в качестве эксперимента в одном из туристических объектов города используются шторы, занавески, постельное белье и тапочки из льняных тканей белорусского производителя.Также состоялись встречи Руслана Есина с представителями регионального бизнеса и СМИ.Фото посольства Беларуси в Японии