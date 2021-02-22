Белорусский культурный центр в Кишиневе стал местом проведения вернисажа и конкурса детского рисунка «С чего начинается Родина». Об этом сообщили корреспонденту sb.by в посольстве Беларуси в Молдове.
Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.
«Жюри вручило пятерым лауреатам конкурса детского рисунка памятные дипломы и денежные вознаграждения. Кстати, жюри возглавил Владимир Викторович Войцехович – ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Москву и Сталинградской битвы, участник парадов Победы в Берлине и Москве», – рассказали в белорусской дипломатической миссии в Молдове.
В мероприятии приняли участие представители посольства Беларуси, Россотрудничества, белорусской и российской диаспор в Молдове.
Белорусскому культурному центру в дар от посольства Беларуси в Молдове были переданы книги белорусских авторов, белорусская историческая и справочная литература.
Фото: moldova.mfa.gov.by/ru
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Белорусский культурный центр в Кишиневе стал местом проведения вернисажа и конкурса детского рисунка о Родине
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