Белорусский Красный Крест организовал сбор средств для помощи беженцам

, - сообщили в Белорусском Обществе Красного Креста.Сделать это можно в системе ЕРИП через пункт «Благотворительность, общественные объединения», далее «Помощь детям, взрослым» – «Белорусский Красный Крест» – «Благотворительные взносы» – «Секретариат Красного Креста» – «Благотворительный взнос». Затем вести номер благотворительной акции 9000, данные и сумму платежа.На собранные средства БОКК закупит и доставит нуждающимся беженцам продукты и средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь, поможет оплатить услуги их временного проживания и удовлетворить иные потребности по запросу.Также застрявшим на границе людям можно непосредственно передавать теплые детские вещи, одеяла, предметы гигиены - через Гродненскую городскую организацию Красного Креста по ул.Карбышева, 24.