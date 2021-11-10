Белорусский Красный Крест организовал сбор средств для помощи беженцам

Белорусское Общество Красного Креста организует благотворительную кампанию по сбору средств для помощи беженцам, пишет БЕЛТА.
«В Белорусский Красный Крест обращаются целые семьи, нередко с маленькими детьми, у которых нет возможности вернуться на родину. Чтобы поддержать их и предоставить гуманитарную помощь, мы начали сбор средств. Каждый, кто хочет помочь, может произвести благотворительный платеж», - сообщили в Белорусском Обществе Красного Креста.
Сделать это можно в системе ЕРИП через пункт «Благотворительность, общественные объединения», далее «Помощь детям, взрослым» – «Белорусский Красный Крест» – «Благотворительные взносы» – «Секретариат Красного Креста» – «Благотворительный взнос». Затем вести номер благотворительной акции 9000, данные и сумму платежа.
На собранные средства БОКК закупит и доставит нуждающимся беженцам продукты и средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь, поможет оплатить услуги их временного проживания и удовлетворить иные потребности по запросу.
Также застрявшим на границе людям можно непосредственно передавать теплые детские вещи, одеяла, предметы гигиены - через Гродненскую городскую организацию Красного Креста по ул.Карбышева, 24.