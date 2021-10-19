Белорусский Красный Крест начал новый этап выдачи ваучеров уязвимым категориям граждан

Белорусский Красный Крест начал очередной этап выдачи ваучеров для наиболее уязвимых граждан, пострадавших от социально-экономических последствий COVID-19 и потерявших средства к существованию. Подробности сообщаются на сайте организации.
Отмечается, что выдача ваучеров продлится до 15 ноября. Как подчеркнула начальник отдела по организационно-методической работе и привлечению ресурсов Белорусского Красного Креста Мария Занько, «такая помощь прежде всего направлена на наиболее уязвимых граждан, людей с доходом ниже бюджета прожиточного минимума, людей с инвалидностью, многодетные семьи, одиноко проживающих и одиноких пожилых граждан. Сведения о людях, нуждающихся в помощи, работники Красного Креста получают из территориальных центров социального обслуживания населения».
Она добавила, что стоимость каждого ваучера составляет BYN 135. На эту сумму можно приобрести продукты питания, средства гигиены и товары первой необходимости. Всего организация закупила две тысячи таких ваучеров.
Фото: БЕЛТА