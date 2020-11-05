Белорусский Красный Крест ищет волонтеров для инфолиний

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БЕЛТА

Перед тем как приступить, все волонтеры должны будут пройти вводный инструктаж, тренинг по первой психологической помощи и заботе о себе.– пояснили в Белорусском Красном Кресте.Теперь на такую помощь волонтеров могут рассчитывать не только социально уязвимые категории граждан (одинокие пожилые, инвалиды), но и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.Подать заявку и задать интересующие вопросы можно по телефону +37529 123-70-29. В связи с распространением коронавируса БОКК организовал работу инфолиний по номерам телефонов 201 (с мобильного) и 122 (с городского).