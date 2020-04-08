Белорусский космический аппарат будет на орбите еще долго. Такое мнение высказал директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Сергей Золотой. По его словам, в июне этого года исполнится 8 лет как спутник находится на орбите.



— Сегодня фактически все резервные системы исправны. Запас топлива достаточен: при запуске было 7,5 килограмма топлива, осталось еще 5. Все это говорит о том, что аппарат будет летать еще долго.



Подытоживая, руководитель аппарата НАН Петр Витязь подчеркнул: это говорит о надежности, качестве и о продуманной системе создания космической техники.