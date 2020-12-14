«Белорусский калейдоскоп»: Дни белорусской культуры прошли в Эстонии

Программа включала онлайн-конкурс юных чтецов «Радзiма добрая мая…», в котором приняли участие 22 исполнителя из Эстонии, Беларуси и Иордании, а также творческий конкурс юных художников «Стихи белорусского поэта П. Глебки в рисунках». На конкурс поступило 90 работ из Эстонии, России, Беларуси и Италии.На заключительном этапе Дней белорусской культуры прошел музыкально-поэтический вечер «Мой родны край, мая калыска», на котором прозвучали стихи Петра Глебки в исполнении эстонских школьников, были представлены музыкальные и танцевальные номера.Во время церемонии награждения победителям вручены почетные грамоты посольства Беларуси в Эстонии, книги о культуре, достопримечательностях и истории Беларуси.Особая благодарность выражена Культурно-просветительскому объединению белорусов в Иордании за активное участие в «Белорусском калейдоскопе».– отметили в дипломатической миссии.Фото посольства Беларуси в Эстонии