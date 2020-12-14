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«Белорусский калейдоскоп»: Дни белорусской культуры прошли в Эстонии

Дни белорусской культуры «Белорусский калейдоскоп», посвященные 115-летию белорусского поэта Петра Глебки, прошли в Таллинне при поддержке посольства Беларуси в Эстонии. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.


Программа включала онлайн-конкурс юных чтецов «Радзiма добрая мая…», в котором приняли участие 22 исполнителя из Эстонии, Беларуси и Иордании, а также  творческий конкурс юных художников «Стихи белорусского поэта П. Глебки в рисунках». На конкурс поступило 90 работ из Эстонии, России, Беларуси и Италии.


На заключительном этапе Дней белорусской культуры прошел музыкально-поэтический вечер «Мой родны край, мая калыска», на котором прозвучали стихи Петра Глебки в исполнении эстонских школьников, были представлены музыкальные и танцевальные номера.


Во время церемонии награждения победителям вручены почетные грамоты посольства Беларуси в Эстонии, книги о культуре, достопримечательностях и истории Беларуси.

Особая благодарность выражена Культурно-просветительскому объединению белорусов в Иордании за активное участие в «Белорусском калейдоскопе».


«Убеждены, что это мероприятие способствовало распространению знаний о культуре и богатом творческом наследии Беларуси за рубежом, развитию белорусско-эстонских культурных связей. А еще – объединению белорусских диаспор из различных стран», – отметили в дипломатической миссии.

Фото посольства Беларуси в Эстонии
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