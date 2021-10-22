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  2. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны отмечает 77 лет со дня открытия

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны отмечает 77 лет со дня открытия

Поздравить самый посещаемый музей страны пришли представители Посольства Российской Федерации в Беларуси, представители министерств культуры, внутренних дел, администрации Центрального района Минска, коллеги из Национального исторического музея и давние друзья.


– За 77 лет музейными работниками сделано немало, – отметил директор Музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев. – Впереди новые планы, проекты, достижения. Наш святой долг – сохранить память о героях Великой Отечественной войны, предостеречь будущие поколения от повторения ошибок прошлого, сберечь мир на земле!   

Владимир Воропаев выразил слова признательности всем сотрудникам музея за их труд и профессионализм, пожелать им крепкого здоровья, счастья и долголетия.

Слова особой благодарности прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков, которые в послевоенное время приложили много стараний для пополнения фондов музея, стремясь сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне.


– Продолжить доброе дело отцов и дедов – наша обязанность сегодня! – подчеркнул Владимир Воропаев.

Музей истории Великой Отечественной войны сегодня – крупнейшее хранилище документов военной истории. Его фондовые коллекции насчитывают свыше 157 тысяч единиц хранения. В день своего рождения музей подготовил для посетителей множество сюрпризов – открытие временной фотодокументальной экспозиции "Между прошлым и будущим", посвященной истории музея с момента его открытия в 1944 году до переезда в новое здание в 2014-м, а также экспозицию «История музея в лицах».


Для работников музея состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.


kuzmich@sb.by

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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