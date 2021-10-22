Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны отмечает 77 лет со дня открытия

Поздравить самый посещаемый музей страны пришли представители Посольства Российской Федерации в Беларуси, представители министерств культуры, внутренних дел, администрации Центрального района Минска, коллеги из Национального исторического музея и давние друзья.







– За 77 лет музейными работниками сделано немало, – отметил директор Музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев. – Впереди новые планы, проекты, достижения. Наш святой долг – сохранить память о героях Великой Отечественной войны, предостеречь будущие поколения от повторения ошибок прошлого, сберечь мир на земле!

Владимир Воропаев выразил слова признательности всем сотрудникам музея за их труд и профессионализм, пожелать им крепкого здоровья, счастья и долголетия.

Слова особой благодарности прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков, которые в послевоенное время приложили много стараний для пополнения фондов музея, стремясь сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне.







– Продолжить доброе дело отцов и дедов – наша обязанность сегодня! – подчеркнул Владимир Воропаев.

Музей истории Великой Отечественной войны сегодня – крупнейшее хранилище документов военной истории. Его фондовые коллекции насчитывают свыше 157 тысяч единиц хранения. В день своего рождения музей подготовил для посетителей множество сюрпризов – открытие временной фотодокументальной экспозиции "Между прошлым и будущим", посвященной истории музея с момента его открытия в 1944 году до переезда в новое здание в 2014-м, а также экспозицию «История музея в лицах».







Для работников музея состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.







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