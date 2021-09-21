Белорусский фонд мира оборудует около 2000 палат для ветеранов войн и труда

Сегодня планета отмечает Международный день мира. Очень символично, что Белорусский фонд мира в этот день проводит акцию «Наше внимание –ветеранам войн и труда». Ее смысл в том, чтобы организовать в стационарах максимально комфортные условия для пациентов. Медицинские кровати, тумбочки, холодильник, телевизор и диагностическое оборудование первой помощи – все это вскоре окажется в 2000 палатах по всей стране. А сегодня представители организации посетили Минский онкодиспансер и БСМП, где оборудовали в общей сложности 33 ветеранские палаты.





По словам председателя правления БФМ Максима Мисько, эта акция касается всей страны:

– Нами принято решение о благоустройстве ветеранских палат во всех учреждениях – всего их около 2000, а в Минске более 180. Оборудование одной палаты стоит около 4000 рублей, уже благоустроено примерно 300 палат. Это очень нужная акция, ведь важно не перекладывать все на плечи государства, а самим заботиться о наших ветеранах. Тогда получается многое и быстро.





Поддержал акцию и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он уверен: объединение усилий хорошо в любом деле.

– То, что это происходит в День мира, очень символично. А в том, что выбрана именно такая форма помощи – еще более глубокий смысл. Ведь мир на нашу землю принесли именно они – ветераны. И еще важный момент: в новых палатах мы увидели пульсометры и термометры – это очень важно во время пандемии. Так что мы благодарны представителям бизнеса и нашими коллегам. Любой ресурс и шаг важен для нас.



























