Белорусский флаг в Сибири. Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» отправляется в обратный путь

рассказал, откуда взялась идея многокилометрового путешествия:Почти 16 тысяч километров, 43 дня пути, более 20 встреч в городах Беларуси и России., – рассказывает о путешествии Алексей Манец. –Автопробег проходит под копией знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона – одного из самых ценных экспонатов Музея обороны Брестской крепости.Фото: Алексей МАНЕЦ