Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» прибыл к конечной цели – озеру Байкал. Уже завтра, 3 июня, будет дан старт на Брест. Обратный путь пройдет через Красноярск, Кемерово, Барнаул, Уфу, Самару, Брянск. Возвращение в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби – 22 июня.
Организатор пробега брестчанин Алексей Манец рассказал, откуда взялась идея многокилометрового путешествия:
– Мы с супругой Еленой любим открывать для себя новые места. Мечтали рвануть на Байкал еще два года назад, но как-то не решались. А когда в Минске губернатор Иркутской области встречался с Президентом Беларуси, Александр Лукашенко поделился мечтой побывать на легендарном озере. И мы снова загорелись. Задумали поехать на Байкал не просто автотуристами, а со смыслом – приурочить эту поездку к двум памятным датам: Дню Победы и 80-летию обороны Брестской крепости. Разработали проект, списались с различными патриотическими организациями в Беларуси и России, нас поддержали.
Почти 16 тысяч километров, 43 дня пути, более 20 встреч в городах Беларуси и России.
– По пути во всех городах нас встречали как родных, – рассказывает о путешествии Алексей Манец. – В Иркутске мы посетили городской центр "Патриот", осмотрели экспозицию выставки, посвященную обороне Брестской крепости и 50-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". У мемориала "Вечный огонь Славы" прошел торжественный митинг. Мы передали центру "Патриот" капсулы с землей из Брестской крепости и мест захоронения воинов Иркутско-Пинской дивизии, а также фляжки с водой рек Буг и Пина.
Автопробег проходит под копией знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона – одного из самых ценных экспонатов Музея обороны Брестской крепости.
Фото: Алексей МАНЕЦ
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Белорусский флаг в Сибири. Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» отправляется в обратный путь
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