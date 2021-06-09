Белорусский экспорт в Россию по итогам января – апреля 2021 года вырос на 17,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко сегодня в Москве на Белорусско-азиатском форуме, пишет БЕЛТА.
"Важнейшим партнером и союзником Беларуси является Россия, – подчеркнул посол. – У нас многовековая общая история, тесные связи между людьми, единые культурные и духовные ценности. И все это дополняется взаимовыгодным экономическим сотрудничеством".
Дипломат сообщил, что на долю России приходится почти половина всего товарооборота Беларуси: в 2020 году этот показатель составил 47,9 процента. "Беларусь занимает четвертое место среди крупнейших внешнеторговых партнеров России, – отметил он. – У белорусских и российских предприятий налажены многолетние кооперационные связи".
"Россия также находится на первом месте по инвестициям в белорусскую экономику. Крупнейший совместный инвестиционный проект – строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции в Гродненской области", – дополнил Владимир Семашко.
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Белорусский экспорт в Россию в январе – апреле вырос на 17,4 процента
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