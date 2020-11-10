В этом году церемония вручения наград российской театральной премии «Золотая маска» была перенесена с апреля на ноябрь и впервые в своей истории прошла онлайн. Церемония состоялась сегодня. В номинации "Лучшая работа режиссера в кукольном театре" был представлен белорусский режиссер Александр Янушкевич за постановку «Повесть временных лет» в театре кукол Тольятти. (Янушкевич удостаивался «Золотой маски» в 2016 году за спектакль «Толстая тетрадь»).
В номинации «Работа драматурга» победу одержал белорусский автор Павел Пряжко за пьесу «Сосед», поставленную режиссером Дмитрием Волкостероловым в санкт-петербургском «театре post». Надо сказать, что конкурентом Пряжко в номинации в этом году были признанные и опытные мастера драматургии, в частности маститый Иван Вырыпаев. Спектакль по его пьесе «Иранская конференция», поставленный Виктором Рыжаковым в Театре Наций получил награду как лучший спектакль драмы большой формы.
Фото: dramacenter.org
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Белорусский драматург Павел Пряжко стал лауреатом премии «Золотая маска»
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