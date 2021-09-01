Белорусский дипломат в ОБСЕ: действия Литвы идут вразрез с демократическими принципами

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– заявил Андрей Лозовик.Так, вразрез с действующими договоренностями литовской стороной осуществляется незаконная доставка к границе и силовое выдавливание на белорусскую территорию беженцев, попросивших убежища в Литве.– заметил дипломат.Зачастую эти действия сопровождаются применением в отношении мигрантов физической силы и специальных средств. Их запугивают угрозой применения оружия и служебных собак.– подчеркнул Андрей Лозовик.