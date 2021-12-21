Белорусский дипломат: Евросоюзу пора осознать реальность, а не действовать, выдавая желаемое за действительное

Об этом заявил посол Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев в интервью датской газете Politiken, пишет БЕЛТА.
– ЕС не может изменить выбор, сделанный белорусским народом в пользу нынешней государственной системы. Евросоюзу пора осознать реальность, а не действовать, выдавая желаемое за действительное, – обратил внимание Алексей Самосуев.
Он также отметил, что в условиях санкционного давления со стороны Запада в Беларуси не паникуют и продолжают развивать экономику.
– Если мы не нужны ЕС, мы найдем замену. В первую очередь продолжим расширять экономические отношения с Россией, Китаем и другими странами, такими как Индия, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Европейский рынок, конечно, очень важен для нас, но вовсе не так важен, как того хотелось бы жителям Брюсселя, – подчеркнул Алексей Самосуев.
По его словам, в республике гордятся хорошими отношениями с ближайшим союзником и другом – Российской Федерацией.
– На мой взгляд, любая страна Евросоюза гораздо более ограничена в проведении своей внешней и внутренней политики и больше зависит от внешних обстоятельств, чем Беларусь. Даже в нынешней сложной ситуации, – констатировал посол.