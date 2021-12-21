Белорусский дипломат: Евросоюзу пора осознать реальность, а не действовать, выдавая желаемое за действительное

– обратил внимание Алексей Самосуев.Он также отметил, что в условиях санкционного давления со стороны Запада в Беларуси не паникуют и продолжают развивать экономику.– подчеркнул Алексей Самосуев.По его словам, в республике гордятся хорошими отношениями с ближайшим союзником и другом – Российской Федерацией.– констатировал посол.