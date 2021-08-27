Белорусский детский фонд направил Br 100 тыс. на помощь в подготовке ребят к школе

Семьи получили от Белорусского детского фонда помощь в размере BYN 100 тыс. для подготовки к школе, передает БЕЛТА.
Республиканская акция "Соберем ребенка в школу" традиционно проводится Белорусским детским фондом летом. Ее итоги подвели сегодня на республиканском празднике для будущих первоклассников – воспитанников детских домов семейного типа в Минске.
– Для ребят была запланирована увлекательная программа. И каждый из них получил в подарок ранец с канцелярией для первоклассника и спортивные костюмы, – рассказал директор фонда Александр Трухан. – Во время акции Белорусский детский фонд помогал сиротам, больным детям, инвалидам, детям из многодетных и неполных семей, обучающимся в общеобразовательных и специальных школах, в подготовке к новому учебному году. Ребятам были переданы школьно-письменные принадлежности, портфели, обувь, школьная и спортивная одежда, мебель. Общая сумма помощи в этом году составила более ста тысяч рублей.
В акции участвовал актив фонда, все областные и районные отделения.
Фото из архива БЕЛТА