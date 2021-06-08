Белорусский БТР можно будет увидеть в конце июня

Сегодня Главе государства доложили о перспективных разработках Госкомвоенпрома и проектах, которые выходят на финишную прямую. В том числе ключевых: в ракетостроении и создании различных видов вооружения. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус:
– Впервые на выставке MILEX будет представлен полностью белорусский бронетранспортер разработки и производства Минского завода колесных тягачей.
Поручение Главы государства по созданию в Беларуси стрелкового оружия и боеприпасов к нему также успешно выполняется, рассказал Дмитрий Пантус:
– Мы создали на территории Оршанского региона научно-производственный кластер. Сегодня там пять новых цехов-объектов, где мы производим и модернизируем определенные типы стрелкового оружия. Часть этих видов уже стоит на вооружении Вооруженных Сил. Освоено серийное производство уже трех типов патронов. Работа в этом направлении будет продолжена.
Фото: БЕЛТА
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