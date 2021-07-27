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Белорусский боксер Александр Радионов уступил в поединке олимпийского турнира

На ринге Кокугикан арены встретился белорусский боксер из Бобруйска Александр Радионов (69 кг)  и британец Пэт Маккормак.

Белорус не смог обойти соперника в 1/16 финала олимпийского турнира. Боец из Сандерленда заметно превосходил его в ходе поединка и одержал победу единогласным решением судей. 

Александр Радионов стал 2-м белорусским боксером, покинувшим олимпийский турнир. Днем ранее из борьбы за лидерство выбыл Виталий Бондаренко (75 кг). 

Это был второй бой Александра Радионова на олимпийском турнире. Ранее он одержал победу в стартовом бою над турком Нихатом Екинчи.
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