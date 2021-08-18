Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан

Об этом МТРК "Мир" рассказал посол Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Олег Иванов.
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– В настоящее время зафиксировано 9 обращений к нам и из Минска, и из Кабула с просьбой помочь белорусским гражданам, афганским гражданам с видом на жительство в Беларуси или членам смешанных семей. Знаете, мы здесь не делим людей. Если у нас попросили помощи, постараемся помочь. Мы уже связались со всеми, кто к нам обратился. Проговорили возможные варианты содействия. Это сейчас непросто сделать. Как и в прошлом году, когда была ситуация с пандемией, мы помогли всем. Пусть это будет не сразу. Но это обязательно будет, – отметил Олег Иванов.
По его словам, к белорусам в Афганистане относятся тепло.
– Беларусь никогда не выступала агрессором. Никогда не предъявляла каких-то избыточных геополитических амбиций. То, что мы делали для Афганистана, всегда было в русле стремления к развитию страны, ее человеческого потенциала. Поэтому сейчас я не вижу прямой угрозы нашим граждан или тем афганцам, которые обратились к нам за содействием. И не вижу, что будут какие-то силы, которые будут искусственно нам мешать, – подчеркнул посол. – Более того, мы уже достигли предварительных договоренностей с нашими партнерами, в том числе с международными, что белорусским гражданам или афганцам с видом на жительство в Беларуси будет оказана максимальная помощь. Я думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос решим.
В связи с тем что в Афганистане нет белорусского посольства, граждане могут обращаться за помощью в диппредставительство Беларуси в Таджикистане.