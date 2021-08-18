Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан

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– отметил Олег Иванов.По его словам, к белорусам в Афганистане относятся тепло.– подчеркнул посол. –В связи с тем что в Афганистане нет белорусского посольства, граждане могут обращаться за помощью в диппредставительство Беларуси в Таджикистане.