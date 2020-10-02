Послам этих государств предлагают последовать белорусскому примеру. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.
Второго октября в белорусский МИД вызвали послов Польши и Литвы.
– Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси, – сказал Анатолий Глаз.
Для Литвы это, соответственно, с 25 до 14 дипломатов, а для Польши – с 50 до 18.
– Подчеркну, что эти вынужденные меры нами приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси, – отметил пресс-секретарь МИД.
Фото: БЕЛТА
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Белорусских послов в Польше и Литве отзовут для консультаций с 5 октября
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