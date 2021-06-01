Готовиться к визиту, собирать все необходимое Белорусский республиканский союз юристов начал за несколько недель до Дня защиты детей. Откликнулись юристы со всей страны, более полусотни представителей первичек Союза – при Администрации Президента, Палате представителей, Верховном и Конституционном судах, Генпрокуратуре, министерствах и госкомитетах, банках и ведущих юридических вузах.
Сегодня эти подарки ребятам и подарили. Во встрече принял участие председатель Союза юристов, зампредседателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.
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Белорусские юристы приехали с подарками к детям из социально-педагогического учреждения образования «Детский городок Ленинского района Минска»
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