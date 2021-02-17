Министр образования Игорь Карпенко заявил, что прием в университеты по некоторым специальностям планируется уменьшить, сообщает БЕЛТА.
– Сейчас обсуждаются цифры приема с каждым учебным заведением. До 1 апреля информацию разместят на сайтах вузов. Уже известно, что на 6% будут сокращаться цифры приема по экономическим и юридическим направлениям, – обозначил глава ведомства.
Он также указал на необходимость пересмотра соотношения мест на бюджетную и платную формы обучения.
– Есть случаи, когда на платную основу набирают в пять раз больше человек, чем на бесплатное обучение. И как следствие: первые не могут найти себе место работы. Необходим баланс. Планируется и пересмотр цифр приема на заочное обучение, – поделился министр.
Он подчеркнул, что снижение количества платных мест может сказаться на бюджете учебных заведений.
– Вузы зарабатывают на развитие базы. Но есть выход – тесно сотрудничать с нашими зарубежными партнерами и наращивать экспорт образовательных услуг, – поделился мнением Игорь Карпенко.
Фото: БЕЛТА
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Белорусские вузы сократят количество мест при поступлении
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