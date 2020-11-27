Белорусские медики вылечили от коронавируса пациента в возрасте 101 года. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич.
Он подчеркнул, что в Беларуси есть граждане старше 80 лет с COVID-19, им оказывают квалифицированную помощь. По словам Ю. Горбича, среди самых пожилых его пациентов был 89-летний белорус. Однако в стране лечили и более возрастных пациентов.
– В Беларуси был пациент в возрасте 101 года, – рассказал медик.
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Белорусские врачи вылечили от коронавируса 101-летнего пациента
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