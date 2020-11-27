Белорусские врачи вылечили от коронавируса 101-летнего пациента

Он подчеркнул, что в Беларуси есть граждане старше 80 лет с COVID-19, им оказывают квалифицированную помощь. По словам Ю. Горбича, среди самых пожилых его пациентов был 89-летний белорус. Однако в стране лечили и более возрастных пациентов.– рассказал медик.