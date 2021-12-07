Белорусские врачи оказали медпомощь и провели консультации более 2,6 тысячи беженцам

На протяжении месяца на белорусско-польской границе в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги" живут люди, убежавшие от войны в своих родных странах. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся консультации медицинскими специалистами Гродненской области. Всего за время пребывания беженцев на территории Гродненской области зарегистрировано 159 случаев обращений за медицинской помощью, проведено 2 тыс. 520 консультаций специалистами скорой медицинской помощиотметили в пресс-службе ведомства.Среди пациентов-беженцев, которые обращались за медпомощью, 59 – дети, 10 – беременные женщины. Получили медпомощь на амбулаторном этапе 80 человек, среди них 14 детей и пять беременных. Госпитализированы 79 человек (из них 45 детей и 5 будущих мам). Сейчас находятся на стационарном лечении 14 человек, в том числе 10 детей и одна беременная женщина.Больше всего обращений за медпомощью было в областную детскую больницу, помощь потребовалась 59 пациентам. Из всех детей 15 получили медпомощь на амбулаторном этапе, 44 были госпитализированы для оказания стационарной помощи. В Больнице скорой медицинской помощи Гродно помощь оказывалась 29 раз (22 – амбулаторно и 7 – в стационаре). В Гродненскую университетскую клинику обратились 20 человек: 15 получили амбулаторную помощь и 5 – стационарную. Также зарегистрированы обращения пациентов из числа беженцев и в центральные районные больницы области: в Свислочскую – 11 случаев, Берестовицкую – 8, Вороновскую – 6.Сначала консультационную медицинскую помощь оказывала дежурная бригада скорой, однако после того, как число пациентов, которым нужна была консультация, значительно увеличилось (пришли холода), было принято решение увеличить число бригад, а вскоре по решению Гродненского облисполкома был открыт стационарный медицинский пункт.Чаще всего беженцы обращаются с заболеваниями органов дыхания и травмами. В числе частых причин обращений также болезни органов пищеварения, инфекционные заболевания, болезни мочевыделительной и костно-мышечной систем.