Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ "Нерушимое братство – 2021"

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Ваяр

Учения пройдут в два этапа на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Активная фаза запланирована на 11–12 ноября.Отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы повышения практических умений и навыков командиров всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении воинскими частями и подразделениями Коллективных миротворческих сил ОДКБ при выполнении миротворческих задач.– подчеркнули в ведомстве.Учение является отличной возможностью для укрепления взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами, обмена опытом и налаживания взаимодействия, выработки у личного состава высоких боевых качеств и морально-психологической устойчивости при выполнении совместных задач.