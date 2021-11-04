Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ "Нерушимое братство – 2021"

С 8 по 12 ноября белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении "Нерушимое братство – 2021" с Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны.
Фото: Ваяр
Учения пройдут в два этапа на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Активная фаза запланирована на 11–12 ноября.
Отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы повышения практических умений и навыков командиров всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении воинскими частями и подразделениями Коллективных миротворческих сил ОДКБ при выполнении миротворческих задач.
– Военнослужащие миротворческих контингентов государств – членов ОДКБ совершенствуют боевую слаженность для совместных действий по выполнению задач в миротворческой операции, – подчеркнули в ведомстве.
Учение является отличной возможностью для укрепления взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами, обмена опытом и налаживания взаимодействия, выработки у личного состава высоких боевых качеств и морально-психологической устойчивости при выполнении совместных задач.