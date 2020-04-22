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  2. Белорусские военные поисковики в этом году проведут раскопки на 117 объектах, в прошлом году были обнаружены останки почти 2 тысяч человек

Белорусские военные поисковики в этом году проведут раскопки на 117 объектах, в прошлом году были обнаружены останки почти 2 тысяч человек

В 2020 году специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона проведут раскопки на 117 поисковых объектах по всей Беларуси. Из них 113, предположительно, относятся к периоду Великой Отечественной войны и четыре — к периоду Первой мировой, сообщили в пресс-службе Минобороны.


В прошлом году военнослужащие этого армейского подразделения провели поисковые работы на 117 объектах в 55 районах всех областей страны, благодаря их работе для перезахоронения были переданы останки 1940 человек.


Было обнаружено шесть наград — по три медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также 25 медальонов, 10 единиц оружия, 989 взрывоопасных предметов, более 3700 патронов и 1700 других находок.



Военнослужащие батальона установили имена и сведения о 156 погибших, в том числе 34 погибших в годы Первой мировой войны и 122 — в годы Великой Отечественной.

Фото Дениса Малышица

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Белорусские военные поисковики в этом году проведут раскопки на 117 объектах, в прошлом году были обнаружены останки почти 2 тысяч человек
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