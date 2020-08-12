Участники соревнований вылетят с аэродрома в Мачулищах в российское Алабино, рассказали в Минобороны.

Белорусские военные отправляются на Армейские игры в российское Алабино. Там должен пройти "Танковый биатлон".

Участники от Беларуси вот-вот вылетят из аэродрома в Мачулищах, чтобы затем продемонстрировать свои умения на танках Т-72.

В Минобороны отметили, что наши военные выступят в 22 конкурсах в рамках Армейский игр. К слову, Беларусь на своей территории примет три конкурса: "Уверенный прием", "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда".