Белорусские военнослужащие примут участие в учении «Кавказ-2020»

Фото: архив

БЕЛТА

К участию в учении от Вооруженных Сил Беларуси привлекается батальонная тактическая группа механизированной бригады.Всего к проведению учения «Кавказ-2020» планируется привлечь до 12 900 военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.Учение пройдет в два этапа. На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учению условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран – участниц учения в интересах отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий.В ходе учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.