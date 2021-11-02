Белорусские военнослужащие предложили провести новые конкурсы в рамках АрМИ-2022

В Москве в онлайн-формате прошла международная конференция "Об итогах Армейских международных игр – 2021", на которой белорусские военнослужащие предложили добавить новые конкурсы на АрМИ-2022. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны.
Помимо подведения итогов Армейских международных игр нынешнего года на мероприятии рассмотрели вопросы организации игр в 2022 году, которые пройдут с 13 по 27 августа.
"Во время конференции белорусская сторона провела презентацию двух новых конкурсов военно-профессиональной направленности – "Стальная магистраль" и "Мастер психологии". В конкурс "Снайперский рубеж" белорусские военнослужащие предложили добавить женский дивизион", – говорится в сообщении.