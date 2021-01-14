Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Белорусские ученые разработали технологию лечения продуктивных животных стволовыми клетками

Белорусские ученые разработали технологию лечения продуктивных животных стволовыми клетками

Клеточная терапия набирает все большую популярность в ветеринарии. Наиболее часто стволовые клетки используются в клинической ветеринарной медицине для лечения травм опорно-двигательного аппарата у лошадей и собак. Несколько реже – заболеваний крупного и мелкого рогатого скота, кошек. 

Фото носит иллюстративный характер

Вместе с тем при переводе животноводства на промышленную основу развивается много патологий у продуктивных животных. Бич современных ферм – заболевание копытец у коров. Первыми испытания по лечению заболеваний конечностей у буренок мезенхимальными стволовыми клетками (МСК) провели белорусские ученые. Инициатором их стал известный ученый-биофизик, клеточный биолог, биотехнолог, академик Игорь Волотовский, проводивший в 2005–2006 годах в лаборатории Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси исследования по биологическому воздействию МСК на человеческий организм.

Сначала выделяются клетки из жировой ткани животных, их наращивают в специальной среде и потом проводят лечение, делая простые манипуляции – пораженные места обкалывают приготовленной суспензией. Испытания клеточного трансплантата проведены в прошлом году сотрудниками Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского в хозяйствах Борисовского и Минского районов. Животные содержались в одинаковых условиях кормления и ухода, в чистом помещении с сухим полом и мягкой подстилкой. У всех рогатых пациентов наблюдалось угнетение общего состояния, понижение пищевой возбудимости и выраженная хромата. У контрольной группы проводилась терапия, используемая в хозяйстве, для испытуемых была разработана схема введения клеток. У подопытных уже с пятых суток блокад МСК наблюдалось улучшение общего состояния организма.

 Результат, который мы увидели, меня как ветеринара, ошеломил, – рассказал директор Института экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского кандидат наук Юрий Ломако. – Хотя в начале эксперимента был настроен скептически. Болезни конечностей КРС представляют собой серьезную ветеринарно-медицинскую и хозяйственную проблему, которая не решается полностью ни с помощью существующих методов профилактики, в частности, высоким уровнем ухода за животными, даже в высокоразвитых странах, ни с помощью существующих методов лечения. По сравнению с традиционным лечением мазями, гормонами и антибиотиками заживление и восстановление пораженных участков после применения препарата с МСК проходило быстрее. Примерно за 20 дней животное выздоравливало. 

В перспективе в Институте экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского – создание центра клеточных биотехнологий.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В святки в Витебске подвели итоги областного конкурса детского творчества «Рождественские мотивы»
С лошадью вместо козы и ряженными. В Клецке провели старинный ритуал «Щедрец»
Вишневский занял третье место на предпоследнем этапе «Дакара»
Иван Янковский раскрыл секрет скандальной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»
Минский роддом № 2 возвращается к привычному режиму работы
В Витебской области в 2020 году снизилось число пожаров
ОДКБ намерена укреплять сотрудничество с СНГ и ШОС
В Светлогорске обсудили господдержку семей с детьми
«Потолок ледяной» и Boney M: народный оркестр Беларуси им. Иосифа Жиновича приглашает встретить старый Новый год в стиле диско
Вторая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ пополнит парк 61-й истребительной авиабазы в Барановичах уже в этом году
мнение
Дмитрий КРЯТ
Увертюра к Году народного единства звучит в мажоре
Алейник встретился с временным поверенным в делах США
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о главном дне в жизни
В Гомеле в условиях холодов Красный Крест организует пункты обогрева бездомных
Нацбанк объяснил причины превышения прогноза по инфляции в 2020 году
В Хойникском районе обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Прогноз риелторов: цены на квартиры в Минске продолжат снижение, но сократится и число предложений
В Кобринском районе благодаря генетической экспертизе раскрыто разбойное нападение пятилетней давности
В Гродненской области работает 47 пунктов проката зимнего инвентаря
В Беларуси аккредитовано рейтинговое агентство ООО «БИК Рейтингс»
В «Великом камне» успешно завершили тестирование технологии 5G
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Спрятавшиеся за бугром мелко пакостят...
Новые названия на карте Минска: присвоены наименования нескольким будущим улицам столицы
Художники, родные и друзья скорбят о смерти народного художника Беларуси Леонида Щемелёва
Что носить зимой. Тренды сезона – 2021
В Могилеве на переходе МАЗ насмерть сбил женщину-пешехода
Красный Крест и Минздрав помогли в транспортировке из России травмированного белоруса
Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
Приключения на корабле-призраке и выживание на ледяной планете. Подборка игр с атмосферой вечной зимы
В Беларуси планируют в 2021 году закрыть все мини-полигоны для ТКО
«Домучивать до конца»: демократические ястребы заклевали Трампа
Дуров назвал рост пользователей Telegram «крупнейшей цифровой миграцией» в истории
мнение
Всеволод ШИМОВ
Азербайджан и Армения договорились о восстановлении транспортного сообщения
Ипатов: новые КоАП и ПИКоАП обеспечивают справедливость административной ответственности
Биатлонистка Юлия Ковалевская – о первых соревнованиях в сезоне, базе в Сенно и олимпийской медали
Два этажа, семь комнат: в Горках открыли новый детский дом семейного типа
В Гомеле двум мамам вручены ордена Матери
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного художника Беларуси Леонида Щемелева
«Познай и твори!»: в Минске в эти дни проходит городской фестиваль школьных работ
В ВОЗ оценили опасность «британского» штамма коронавируса
Стрессия, или Как пережить пору зачетов и экзаменов: мнения психологов, студентов и преподавателей
Почему собака может убежать из дома? Отвечает кинолог
Молодежный посол ЦУР Екатерина Качан: постараюсь помочь людям заботиться о здоровье
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Не чтить кодекс себе дороже
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с коронавирусом, выписаны 2314
Галерея Михаила Савицкого приглашает на выставку «Огни моего города», а студнеческий драмтеатр «На балконе» – на моноспектакль по Чехову
Авторы
СКАНИРУЙТЕ