Белорусские ученые разработали технологию лечения продуктивных животных стволовыми клетками

Клеточная терапия набирает все большую популярность в ветеринарии. Наиболее часто стволовые клетки используются в клинической ветеринарной медицине для лечения травм опорно-двигательного аппарата у лошадей и собак. Несколько реже – заболеваний крупного и мелкого рогатого скота, кошек.
Фото носит иллюстративный характер
Вместе с тем при переводе животноводства на промышленную основу развивается много патологий у продуктивных животных. Бич современных ферм – заболевание копытец у коров. Первыми испытания по лечению заболеваний конечностей у буренок мезенхимальными стволовыми клетками (МСК) провели белорусские ученые. Инициатором их стал известный ученый-биофизик, клеточный биолог, биотехнолог, академик Игорь Волотовский, проводивший в 2005–2006 годах в лаборатории Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси исследования по биологическому воздействию МСК на человеческий организм.
Сначала выделяются клетки из жировой ткани животных, их наращивают в специальной среде и потом проводят лечение, делая простые манипуляции – пораженные места обкалывают приготовленной суспензией. Испытания клеточного трансплантата проведены в прошлом году сотрудниками Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского в хозяйствах Борисовского и Минского районов. Животные содержались в одинаковых условиях кормления и ухода, в чистом помещении с сухим полом и мягкой подстилкой. У всех рогатых пациентов наблюдалось угнетение общего состояния, понижение пищевой возбудимости и выраженная хромата. У контрольной группы проводилась терапия, используемая в хозяйстве, для испытуемых была разработана схема введения клеток. У подопытных уже с пятых суток блокад МСК наблюдалось улучшение общего состояния организма.
– Результат, который мы увидели, меня как ветеринара, ошеломил, – рассказал директор Института экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского кандидат наук Юрий Ломако. – Хотя в начале эксперимента был настроен скептически. Болезни конечностей КРС представляют собой серьезную ветеринарно-медицинскую и хозяйственную проблему, которая не решается полностью ни с помощью существующих методов профилактики, в частности, высоким уровнем ухода за животными, даже в высокоразвитых странах, ни с помощью существующих методов лечения. По сравнению с традиционным лечением мазями, гормонами и антибиотиками заживление и восстановление пораженных участков после применения препарата с МСК проходило быстрее. Примерно за 20 дней животное выздоравливало.
В перспективе в Институте экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского – создание центра клеточных биотехнологий.
Фото: pixabay.com
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Белорусские ученые разработали технологию лечения продуктивных животных стволовыми клетками
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