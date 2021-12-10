Белорусские ученые разработали новые иммуномодулирующие препараты для сельхозкультур

Мировая наука ищет принципиально новые подходы к защите растений. Один из перспективных методов основан на повышении их иммунного потенциала, когда растения за счет собственных возможностей справляются с болезнями. Их устойчивость к патогенам можно повысить в том числе… путем вакцинации. Надо только создать и выпустить такой эликсир здоровья для растительного мира.

В Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси на протяжении десяти лет занимаются изучением мембранно-клеточных механизмов действия индукторов иммунитета растений. Под руководством заведующего лабораторией прикладной биофизики и биохимии, члена-корреспондента НАН, доктора биологических наук Людмилы Кабашниковой – известного ученого в области биофизики и биохимии стресса у растений – разработана линейка иммуномодулирующих препаратов под общим названием «Иммунакт». Результаты производственных испытаний показали высокую их эффективность для защиты зерновых, овощных и технических культур, превышающую уровень стандартной технологии защиты с использованием химических фунгицидов. При этом они помогают получить урожай высокого качества. Один из них прошел успешную регистрацию для применения на огурце и томатах в защищенном грунте.

– В рамках госпрограммы «Наукоемкие технологии и техника» поставлена задача по повышению устойчивости пшеницы с помощью комплексных препаратов на основе иммуномодуляторов, подбираем наилучший состав для этого злака, – рассказала научный сотрудник Любовь Пашкевич. – Используем салициловую кислоту, бета-глюканы. Впервые – в сочетании микробиологического препарата на основе грибов рода триходерма (Trichoderma). По предварительным результатам такие составы обеспечивают прибавку урожайности пшеницы на 5–7 центнеров по сравнению со стандартным фунгицидом. В рамках другого проекта подбираем стимуляторы иммунитета и разрабатываем новые агроприемы их применения для льна масличного. Удачно завершили работу по льну-долгунцу: с помощью обработок нашим препаратом удалось повысить качество льноволокна до 12-го номера. Посевы долгунца лучше переносят неблагоприятные факторы среды – болезни, высокие температуры или, наоборот, избыточную влажность или засуху. Исследования проводили совместно с Институтом льна. По отношению к стандартному фунгициду «Амистар» до 7,5 центнера с гектара получена прибавка урожая ярового ячменя. На базе Минского парниково-тепличного комбината в рамках освоения новой технологии защиты проводятся производственные испытания на томатах и огурце.

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