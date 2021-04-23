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Белорусские ученые представили свои крупнейшие достижения

Практически полностью обновилась постоянно действующая выставка достижений белорусских ученых, развернутая в здании президиума НАН Беларуси. Ознакомиться с инновационными экспонатами приходят молодые исследователи и специалисты, школьники и студенты. 


Внимание привлекают, к примеру, первые в стране пластиковые лыжи, разработанные по поручению Президента. Созданные по оригинальной технологии, они по техническим параметрам во многом превосходят зарубежные аналоги. Главный секрет кроется в тонкой и прочной пленке, наклеиваемой на рабочую поверхность лыжи. Она не истирается и обеспечивает оптимальное скольжение. Изготовлено уже 10 тыс. метров материала. По понятным причинам актуальны и пуленепробиваемые бронежилеты. Рядом находится электромагнит, предназначенный для погрузоразгрузочных работ: это небольшое устройство способно удержать вес в 300 килограмм. А графеноподобные материалы, также представленные на выставке, называют материалами будущего. Почему – пояснил первый заместитель председателя президиума НАНБ Сергей Чижик:

 – Они легкие, но прочные, имеют широчайшее применение. На их основе мы сейчас разрабатываем, например, накопители энергии для белорусских электромобилей. Из них можно также получать различные строительные материалы с уникальными заданными свойствами. 

В числе новинок – новые высокопродуктивные сорта растений и породы животных. Развиваются проекты в области водородной и атомной энергетики. Всего же белорусскими учеными в 2020 году выполнено около 12 тысяч поручений и обращений, в том числе 77, исходивших от Главы государства, 68 – от Администрации Президента. 
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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