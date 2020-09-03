Белорусские ученые научились предсказывать климатические сюрпризы

В Беларуси минувшая зима была без снега и теплая, август отметился дождями и грозами. А какие климатические сюрпризы ждут нас в будущем? Об этом корреспонденту «СБ» рассказал директор Института природопользования НАНБ, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко.

– За четыре десятилетия в Европе средняя температура превысила доиндустриальные значения на два градуса. И на конец столетия может возрасти еще от 1 до 5,5 градуса в зависимости от выбросов в атмосферу парниковых газов. Волны аномальной жары на территории Беларуси стали случаться в четыре раза чаще, чем полвека назад, их интенсивность удвоилась. По мере нагревания атмосферы уменьшаются запасы почвенной влаги. Если так пойдет и дальше, то через 30 лет в Беларуси сложатся новые агроклиматические условия.

Так, экстремальной была засуха 2015 года, затем начался рост уровня осадков, и эта тенденция сохранится 20–30 лет. Вот и нынешний год выдался достаточно влажным, с конца мая по сентябрь осадков будет на 10% выше нормы. Несколько замедлился и рост летних температур, но ускорилось зимнее потепление, поэтому прошедшая зима и была самой теплой за всю историю наблюдений.

Неужели все это – следствие деятельности человека? Сергей Лысенко отвечает:

– Антропогенный рост средней летней температуры воздуха в Беларуси составляет примерно 0,6 градуса за 10 лет. Это беспрецедентно много и вызвано сжиганием органического топлива. Но есть и естественные колебания, связанные с соленостью океана, ледовитостью Арктики, вулканической деятельностью и другими факторами. По Парижскому соглашению предполагается сдержать повышение глобальной температуры до конца столетия в пределах 1,5 градуса. Один из путей – переход на безуглеродную энергетику, что и делает Беларусь, возводя совместно с Россией свою первую АЭС.

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