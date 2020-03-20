Неделю назад в Институте здоровья детей и подростков «Арабкир» в Армении состоялась вторая родственная трансплантация доли печени ребенку. Операция длилась почти 12 часов, а реципиентом стал годовалый малыш с редким для раннего детского возраста диагнозом: неонатальный склерозирующий холангит, сообщается в Facebook-аккаунте ГУ «Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии».
«Подготовка к операции велась почти два месяца, специалисты Института «Арабкир» высылали результаты анализов в 4 разные европейские клиники, включая и наш Центр, однако из-за высокой сложности операции часть клиник была вынуждена отказаться», — прокомментировал заместитель директора по хирургической работе НПЦ Алексей Щерба.
Специалисты НПЦ вылетели в Ереван на прошлой неделе для проведения операции. Донором для ребенка стала его мама.
Это вторая совместная операция, проведенная специалистами Института «Арабкир» совместно с докторами ГУ «Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии».
В прошлом году между центрами был заключен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в Минск приезжали армянские коллеги для прохождения стажировок по разным направлениям высокотехнологичной медицинской помощи.
12 марта были проведены консультации армянских пациентов, а также велась подготовка к операции. А уже 14 марта, на следующий день после самой операции, состоялась третья по счету конференция по вопросам трансплантации печени, на которой с лекциями выступили Олег Руммо и Алексей Щерба, а также армянские врачи Татевик Шагинян и Сирануш Пашинян. Саму конференцию возглавили Ара Баблоян, основатель центра, и директор нашего МНПЦ Олег Руммо.
Фото: ГУ «Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии»
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Белорусские трансплантологи помогли коллегам из Армении спасти годовалого малыша
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