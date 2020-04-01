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  2. Минздрав: в лаборатории ВОЗ подтвердили высокую точность белорусских тестов на коронавирус

Минздрав: в лаборатории ВОЗ подтвердили высокую точность белорусских тестов на коронавирус

Белорусские тесты на коронавирус были отправлены в аккредитованную лабораторию ВОЗ, прошли там испытания, в результате которых был подтвержден высокий процент их достоверности. Об этом сообщила в эфире «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан:

— У наших белорусских эпидемиологов достаточно тесные научные связи с коллегами из разных стран. У нас были праймеры для разработки и производства в Беларуси собственных тестов. С учетом того, что в данном случае тесты должны быть максимально качественными и иметь максимально низкую погрешность, наши тесты были отправлены в аккредитованную лабораторию ВОЗ, прошли там испытания, и был подтвержден высокий процент их достоверности.

После этого в одной из республиканских лабораторий стали тестировать на коронавирус: 

— В начале февраля эту лабораторию перевели на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить все то количество тестов, которое проводилось в нашей стране. Когда мы выяснили и процент въезжающих в Беларусь, и процент контактов, которые мы хотим обследовать, то стали готовить к открытию новые лаборатории фактически в каждом регионе. Поэтому сегодня наша задача  открыть лаборатории.

Елена Богдан отметила, что много компаний обратились к белорусским медикам по поводу поставки тестов по гуманитарным программам: 

— Минздрав планирует провести сравнительное испытание поступающих тест-систем, чтобы мы были уверены, что не пропустим нигде вирус и не поставим нигде ложный диагноз.
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