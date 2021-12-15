Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз машин из Литвы

Оперативной таможней пресечены три факта незаконного ввоза через границу Беларуси с Литвой на таможенную территорию ЕАЭС седельных тягачей марки MAN. Об этом sb.by сообщили в Государственном таможенном комитете.
Транспортные средства ввозились казахстанским перевозчиком через пункт пропуска "Каменный Лог". Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, иностранные тягачи перемещались из Литвы под видом автомобилей, зарегистрированных в Казахстане.
Машины общей оценочной стоимостью около 300 тыс. рублей изъяты. По факту незаконного ввоза таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП. Отмечается, что с учетом уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере Оперативной таможней ведется проверка в связи с наличием состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 Уголовного кодекса.
Фото: customs.gov.by/ru/