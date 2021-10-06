Белорусские таможенники пресекли два факта незаконного ввоза автомобилей

В ведомстве пояснили, что в в пункт пропуска "Григоровщина" из Латвии прибыл грузовик Renault 2003 года выпуска, в котором перевозили фенопласт. Во время проведения таможенных действий появились сомнения касаемо подлинности VIN-номера тягача. Было принято решение провести экспертизу.Во втором случае при проведении специального мероприятия оперативники проверили ввоз из Латвии легкового автомобиля Land Rover Discovery-4 2016 года выпуска. У сотрудников таможни возникли сомнения в подлинности идентификационного номера.Государственный комитет судебных экспертиз по Минску подтвердил предположения таможенников: и в одном, и во втором случае VIN-номера были изменены. Общая стоимость автомобилей, по предварительной оценке, составила более ста тысяч белорусских рублей.Фура и легковой автомобиль изъяты в связи с наличием признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.1 КоАП. Материалы дел направлены в суд.