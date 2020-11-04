Авиаторы МЧС помогают тушить пожары в Турции

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Два борта Ми-8 с площадки Кемальпаша Турецкой Республики уже совершили 284 полета и произвели 1375 сбросов воды.Общий налет белорусских спасателей составляет 439,25 часа. Кроме того, доставили 212 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Летный и технический составы МЧС нашей страны будут в Турции до конца этого месяца.Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим государствам. Так, авиация МЧС помогала в тушении пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, оказывала помощь и пострадавшим от наводнения жителям Сербии.Видео МЧС