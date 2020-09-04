Белорусские снайперы завоевали золото конкурса «Снайперский рубеж». За финальным этапом состязаний на полигоне Брестский наблюдали начальник тыла ВС генерал-майор Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий силами специальных операций генерал-майор Вадим Денисенко, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства нашей страны.
По итогам четырех этапов конкурса победителем международных соревнований снайперов стала команда Беларуси. Второе место – у узбекистанцев. Третья строчка – у россиян.
В соревнованиях принимали участие военнослужащие из семи стран. Помимо хозяев конкурса свои команды представили Армения, Вьетнам, Российская Федерация, Сербия, Таджикистан и Узбекистан.
Фото: Министерство обороны
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Белорусские снайперы взяли золото конкурса «Снайперский рубеж»
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